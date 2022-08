Man Utd, colpo da 100 milioni: ecco Antony dall’Ajax

Era nell’aria ormai da settimane, il Manchester United sta preparando un colpi di calciomercato in attacco e sul piatto ci sono 100 milioni di euro. Dopo il gran vociare degli ultimi giorni su Osimehn e un possibile scambio con Cristiano Ronaldo, il club britannico ha messo a segno il vero obiettivo per l’attacco chiudendo un principio di accordo con l’Ajax per Antony Matheus dos Santos, attaccante brasiliano classe 2000. Offerta da 100 milioni di euro, bonus compresi, per regalare a ten Hag il nuovo attaccante, con buona pace del super campione portoghese.

Ajax rassegnato

ANSA | Antony Matheus Dos Santos (d) celebra un gol con il compagno di squadra Sebastien Haller

«Tutto gira intorno al denaro. Penso che questo sia molto triste. Purtroppo il nostro mondo funziona così, è triste e io non approvo certe cose. Ma funziona così». Il commento in conferenza stampa di Alfred Schreuder è cinico e rassegnato nell’aver ormai perso uno dei migliori talenti del suo Ajax. Il brasiliano in due anni ad Amsterdam ha contribuito con 82 presenze, 24 gol e 22 assist. Tanto è bastato al Manchester United per investire 100 milioni di euro e trasferire in Red Devils il talento brasiliano. L’Ajax si consolerà con un gradito ritorno come quello di Zyiech, in uscita dal Chelsea e che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera proprio ad Amsterdam tra il 2016 e il 2020.

