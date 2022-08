Ucraina, l’appello dell’Onu alla Russia: «Non staccate la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete di Kiev»

Le Nazioni Unite chiedono alla Russia di non staccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete ucraina. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha sottolineato come l’elettricità di Zaporizhzhia sia ucraina e che «questo principio deve essere pienamente rispettato». L’ha riferito oggi, 19 agosto, durante una visita al porto di Odessa, nell’Ucraina meridionale. La richiesta arriva a seguito della diffusione di una nota di Energoatom, riportata dai media ucraini, in cui si leggeva: «Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Attualmente l’esercito russo è alla ricerca di forniture di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi dopo lo stop, «per alimentare i sistemi di raffreddamento».

Guterres: «Smilitarizzare la centrale». Mosca: «Impossibile»

In precedenza, Guterres aveva chiesto il ritiro delle attrezzature e delle forze militari da Zaporizhzhia. Appello negato dal membro del consiglio della nuova amministrazione militare-civile della regione, Vladimir Rogov, che ha definito la richiesta «impossibile». Questo perché, spiega, «solo i sistemi di difesa aerea russi la proteggono dal disastro». Della stessa linea è anche Ivan Nechayev, vice direttore del dipartimento stampa del ministero degli Esteri di Mosca, secondo il quale «smilitarizzare la centrale la renderebbe ancora più vulnerabile». Nel frattempo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna a proporsi come mediatore: ha fatto sapere che parlerà con Vladimir Putin in merito alla questione della centrale e che gli chiederà di fare la sua parte come passo verso la pace, soprattutto in relazione alla richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rimuovere le mine russe dall’are di Zaporizhzhia.

