Europei di Monaco, l’Italia vince uno storico argento nella ginnastica artistica a squadre maschile

Gara storica del team italiano di ginnastica artistica agli Europei in corso a Monaco di Baviera. Gli azzurri hanno conquistato l’argento nella gara a squadre, con le splendide performance di Nicola Bartolini, Abbadini, Casali, Cingolani e Levantesi. L’Italia ha conquistato un punteggio totale di 247.494. Medaglia d’oro alla Gran Bretagna (254.295) e bronzo per la Turchia (247.494). Quella di oggi è la prima squadra maschile di ginnastica artistica italiana che è mai salita sul podio. Nei giorni scorsi le due squadre femminili e la juniores maschile avevano trionfato nelle rispettive competizioni. Domani Bartolini e Levantesi si giocheranno altre medaglie nelle finali di specialità. Ai microfoni di RaiSport gli atleti hanno raccontato come hanno creduto in un successo «sin da prima della partenza», tenendo la squadra «sempre unita» e dando tutti «il massimo».

