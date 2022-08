Samantha Cristoforetti fotografa l’aurora dallo Spazio: «È la più sbalorditiva che abbia mai visto» – Le immagini

«The most stunning auroras I have ever experienced». Le aurore più sbalorditive di sempre. Così Samantha Cristoforetti ha introdotto le foto pubblicate nelle ultime ore dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta italiana si trova in orbita con la Missione Minerva e nelle ultime settimane ha pubblicato diverse foto del nostro pianeta visto dallo Spazio, compresa quelle in cui invita i suoi follower a riconoscere i fiumi e i laghi dell’Italia. Cristoforetti è partita per la sua missione lo scorso 27 aprile per un viaggio che dovrebbe durare cinque mesi. Intanto ha già avuto modo di collegarsi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di fare anche una storica passeggiata spaziale per delle attività di manutenzione.

Tra tutte le immagini pubblicate fino a questo momento dal suo account Twitter queste forse risultano le più incredibili. Le aurore fotografate si alzano dall’atmosfera terrestre con un verde brillante che poi si trasforma in rosso. Tutto con il profilo della Stazione Spaziale che riflette la luce. Leggendo gli hashtag usati da Cristoforetti si può capire che quella ripresa non è l’aurora boreale che si può vedere spostandosi nelle latitudini più alte dell’Europa ma l’aurora australe, quella che si sviluppa attorno al Polo Sud e avvolge il continente ghiacciato dell’Antartide.

