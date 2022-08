Monta la polemica sulla scelta di Giorgia Meloni di condividere il video con l’audio dello stupro avvenuto ieri a Piacenza, quando un richiedente asilo 27enne, originario della Guinea, è stato colto in flagrante mentre violentava una donna ucraina in pieno centro storico. «Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo», ha twittato la presidente di Fratelli d’Italia. Tra i commenti, molti parlano di «sciacallaggio», anche se non manca chi sostiene la decisione di condividere il video.

Non si è fatta attendere la reazione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta: «Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso» ha dichiarato l’ex premier a Radio24. «C’è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto – ha aggiunto – quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone», ha sottolineato. A stretto giro è arrivata la replica di Meloni: «Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c’è un limite. Soprattutto quando si parla di stupri e violenza sulle donne».

La violenza era stata oggetto anche di un post del segretario della Lega Matteo Salvini, che aveva condiviso la notizia senza però includere il video, per poi chiedere «10.000 poliziotti e carabinieri in più nel 2023, più telecamere accese e blocco degli sbarchi clandestini». Anche nei suoi confronti era arrivata la replica del Pd, affidata alle parole della senatrice Valeria Valente: «È davvero raccapricciante il tentativo di Fdi e Lega di strumentalizzare anche la violenza sulle donne a fini elettorali».

