Maneskin, i fan ucraini ringraziano la band da tutti gli angoli del Paese: «Prima o poi arriverà il giorno del vostro concerto a Kiev» – Il video

#UkraineLovesYou. Oggi, 24 agosto, con questo hashtag la pagina ufficiale dei fan ucraini dei Maneskin ha diffuso un video dedicato alla band romana, per ringraziarla del sostegno dimostrato in questi mesi di guerra, durante i quali i Maneskin si sono esposti pubblicamente in solidarietà dell’Ucraina e contro il presidente russo Vladimir Putin. In numerose occasioni, infatti, la band ha parlato della guerra, sui social, nelle interviste e soprattutto durante i concerti, dedicando al Paese anche una canzone. Un’attenzione che è passata anche da tutti i Fuck Putin di Damiano.«Questo video è un gesto di gratitudine. In questi tempi difficili, voi e il vostro supporto sono diventati l’unico aiuto nella lotta per le nostre vite. Da tutti gli angoli dell’Ucraina, le persone hanno unito la loro forza e il loro amore per ringraziarvi», dice la didascalia che accompagna il video, dove si vedono decine di giovani in decine di luoghi diversi dell’Ucraina posare davanti alla telecamera con un foglio e l’hashtag #UkraineLovesYou.

«Anche dopo aver detto milioni di parole di ringraziamento, non saremo in grado di esprimere tutta la nostra gratitudine per ogni bandiera ucraina che avete alzato, per ogni parola pronunciata a sostegno dell’Ucraina, per ogni parola nella vostra canzone Gasoline. Ma, per ora, questa è l’unica cosa che possiamo fare per voi. Da parte di un cuore sincero, di una grande anima. Arriverà il momento e migliaia di persone al vostro concerto a Kiev grideranno “Dyakuyu” (grazie in ucraino, ndr) con le lacrime agli occhi. Passeranno giorni, mesi, anni, ma noi lo ricorderemo sempre e vi ringraziamo per il vostro supporto», recita ancora il testo.

Subito è arrivata la risposta dei Maneskin che, attraverso la loro pagina ufficiale, hanno lasciato un commento sotto al post: «Sempre al vostro fianco», con due cuori a replicare i colori della bandiera ucraina. Damiano David, frontman della band, ha aggiunto: «Non so cosa dire, mi state facendo piangere come un bambino. Alzerò la vostra bandiera fino a quando mi cadranno le braccia». Poi ha postato il video nelle sue story: «Non ho parole per descrivere quello che sto provando, grazie davvero anche se grazie non sarà mai abbastanza, per sempre al vostro fianco». Anche qui, un cuore giallo e uno blu.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: