Terzo Polo, il candidato in Campania Pasquale Del Prete nel 2020 diceva: «Fiero di essere camorrista»

Non accenna a placarsi la bufera sui candidati del Terzo Polo appartenenti, in particolare, ad Azione, il partito di Carlo Calenda. Dopo le polemiche che negli ultimi giorni hanno travolto i candidati Stefania Modestino D’Angelo a Caserta e Guido Garau in Sardegna, Angelo di Lena e Massimo Cassano in Puglia, oggi 25 agosto spunta un video che mette in imbarazzo la coalizione centrista. Il protagonista è Pasquale Del Prete, vicesegretario provinciale del partito di Calenda a Napoli e oggi in corsa per un seggio alla Camera dei Deputati con la lista del Terzo Polo in Campania. Nel 2020, nel corso di un comizio per le elezioni comunali di Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, Del Prete urlava dal palco: «Sono fiero di essere camorrista», rivendicando con orgoglio la sua appartenenza a un’amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni. Nel video, della durata di 46 secondi, si sente Del Prete dire: «Insieme a Enzo Del Prete ci hanno accusato di essere camorristi. Sono fiero di essere camorrista insieme ad Enzo Del Prete», ex sindaco di Frattamaggiore la cui amministrazione fu sciolta nel 2001 dal Prefetto di Napoli per infiltrazioni della camorra, prima della conferma con una doppia sentenza del Tar e del Consiglio di Stato. Di quell’amministrazione faceva parte anche l’esponente di Azione – ora candidato al terzo posto nella lista di Azione-Italia Viva dietro Ettore Rosato e Angelica Saggese – che non fu però indagato.

