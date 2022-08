Brescia, ubriaco alla guida dell’auto travolge una moto: morta 19enne

È risultato positivo all’alcol test l’automobilista di 27 anni alla guida dell’auto che, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, attorno all’1:45, si è scontrata frontalmente contro una moto a Rezzato, nel Bresciano. Sulla moto viaggiavano il conducente, di 22 anni, e una ragazza di 19 anni, che lo schianto ha fatto sbalzare di diversi metri. Per lei non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti del conducente dell’automobile. Il 22enne alla guida della moto, invece, è stato portato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare la carreggiata, e la polizia stradale di Brescia per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica del frontale.

