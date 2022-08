Britney Spears torna con un nuovo brano dopo sei anni: lancia «Hold Me Closer» con Elton John

Dopo sei anni di pausa Britney Spears torna sul mercato. È uscita Hold Me Closer, la sua nuova canzone nonché duetto con Elton John, che unisce su una nuova base tre dei classici di quest’ultimo: Sir Elton – Tiny Dancer, The One e Don’t Go Breaking My Heart. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il brano era stato progettato nel 2014, quando i due cantanti si sono incontrati per la prima volta al 22esimo Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. «Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears. È davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme», ha commentato Elton John. Secondo quanto riporta la Bbc, Hold Me Closer è stata presentata in anteprima ai commensali di un ristorante francese su una spiaggia all’inizio di questa settimana. Lo scorso novembre Britney Spears è stata liberata dall’accordo legale che la vincolava al padre e che non le permetteva di avere il pieno controllo sulle sue finanze, sulla sua carriera e vita personale.

Spears: «Elton John leggendario»

«Sono stata onorata quando l’incredibile Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche», ha detto Spears. «Non vediamo l’ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria». Il cantante, poi, in un’intervista al Guardian, ha anche confessato che è stato suo marito David Furnish a suggerire di rimettere in pista la celebre cantante.

