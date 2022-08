Cina, milioni di persone in fila per un tampone nel caldo estremo: le immagini da Chonqing – Il video

Milioni di residenti hanno atteso sotto il sole per ore per farsi i tamponi anti Coronavirus. Succede a Chonqing, in Cina, per una misura delle autorità nell’ambito della politica zero-Covid adottata dal Paese. Nella città sono stati indicati test di massa contro il virus per combattere un focolaio che stava emergendo. Mercoledì, 24 agosto, la città aveva riportato 40 nuove persone infette da Covid-19, portando a 146 i casi da metà agosto. A riferirlo è la Cnn. Così le autorità hanno ordinato mercoledì a oltre 10 milioni di residenti di sottoporsi al tampone. Solo che, quel giorno, c’era un caldo torrido nella città che ha superato i 40 gradi Celsius. Sui social, ora, stanno circolando foto e video delle persone in coda negli oltre 3 mila posti allestiti temporaneamente per effettuare i tamponi. In molti sono svenuti a causa del caldo e, sullo sfondo di un video, si vede anche del fumo dovuto probabilmente a incendi. Nei giorni scorsi, infatti, ne sono scoppiati diversi nelle aree attorno al centro cittadino. Inoltre, le autorità hanno trasformato in arancione i codici sanitari sui telefoni di tutti i cinesi, affinché rispettassero il mandato di fare il test. E diventano verdi solo dopo averlo effettuato. In Cina tale codice norma la libertà di movimento o meno dei cittadini.

