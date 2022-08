Mtv Award, i Maneskin vincono il premio per il miglior video alternativo: «Andremo presto a suonare in Ucraina»

I Maneskin hanno vinto gli Mtv Video Music Awards 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a portare a casa un premio per il miglior video alternativo con la canzone ‘I wanna be your slave’. «È straordinario – ha detto il cantante della band, Damiano David -. Non ce lo aspettavamo. È un onore. C’erano tanti grandi artisti». Il premio è stato consegnato al Pudential Center di Newark, New Jersey. I componenti del gruppo hanno pubblicato una foto nel loro profilo Twitter con il premio, ringraziando tutti quelli che li stanno supportando in questa «scarica di adrenalina».

Prima della premiazione i Maneskin hanno anche ribadito di voler cantare in Ucraina: «Quando sarà possibile è ormai chiaro che i Maneskin saranno fra i primi a mettere piede da quelle parti per abbracciare i loro fan». Mentre Victoria ha parlato della difficoltà di salire sui palchi più importanti della musica americana: «In realtà l’unica pressione che sento è quella per le mie tette che mi scappano fuori dal reggiseno visto che in America sarebbe un problema».

Anche Taylor Swift per ‘All too well’ nella versione lunga da 10 minuti e Harry Styles per ‘Harry’s house’ hanno raccolto premi agli Mtv Awards 2022. La Swift ha vinto nella categoria del miglior video (long form) e Styles per il miglior album dell’anno. Il cantante britannico – che ha battuto Billie Eilish, Adele, Bad Bunny e Drake – ha accettato il premio in collegamento dal Madison Square Garden, dove in questi giorni è impegnato per una serie di 15 concerti.

