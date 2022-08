Milan, un altro giovane per Pioli: in arrivo il centrocampista Vranckx

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e un centrocampista che sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, anche la trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx è chiusa. Le parti hanno trovato l’accordo nelle ultime, dopo i nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Il Milan lo acquista in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Vranckx è atteso a Milano nella serata di mercoledì 31 agosto per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i rossoneri.

Chi è Aster Vranckx

SCOH.BE | Aster Vranckx all’età di 8 anni con la maglia del club belga SC Hoegaarden-Outgaarden

Aster Vranckx è un difensore belga classe 2002, cresciuto calcisticamente in patria tra le giovanili di Hoegaarden per poi passare al Tienen, al Woluwe Zaventem ed infine all più blasonato Mechelen. Koen Kostermans è stato il primo allenatore in assoluto di Vranckx:

Entrò nel nostro settore giovanile all’età di 8 anni. Prima di allora aveva giocato solamente con i fratelli nel giardino di casa. Alla prima partita casalinga è apparso subito chiaro che a quell’età aveva già il talento necessario. È veloce, tecnicamente molto forte con entrambi i piedi e soprattutto molto desideroso di imparare e non per nulla egoista. Amava segnare ovviamente, come ogni bambino, ma aiutava anche gli altri ed era quindi il nostro “capitano” per tutte le giovanili.

https://twitter.com/vflwolfsburg_en/status/1445007212213047300

Il salto nel grande calcio lo fa con la maglia del Mechelen e con i i giallorossi gioca 47 partite mettendo subito in mostra le proprie qualità. A 19 anni, l’estate scorsa, viene acquistato dal Wolfsburg e trova subito spazio nel club tedesco, collezionando 28 presenze tra Bundesliga e Champions League. Centrocampista duttile, Vranckx è un giocatore molto prezioso in fase di interdizione. Sia al Mechelen che al Wolfsburg ha però giocato anche come centrocampista avanzato, mettendo in mostra qualità di assist man e finalizzatore. Sceglierà Pioli il ruolo migliore per lui, ma a soli 20 anni i margini di crescita sono ampi. Un altro acquisto in linea con la politica dei giovani del Milan targato Maldini–Massara.

