Us Open, continua la corsa di Berrettini a New York: batte Davidovich-Fokina e va ai quarti

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale degli Us Open. Il tennista romano classe 1996 ha battuto in 5 set lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, numero 39 della classifica Atp, col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Per l’accesso alla semifinale, il tennista numero 14 al mondo dovrà affrontare il norvegese Casper Ruud o il francese Corentin Moutet. Venerdì Berrettini aveva sconfitto Andy Murray, conquistando per il quarto anno consecutivo il pass per gli ottavi di finali nello Slam di New York. Il suo miglio risultato nel torneo è la semifinale del 2019 giocata e persa contro lo spagnolo Rafael Nadal.

Immagine di copertina: EPA/JUSTIN LANE

