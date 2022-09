Us Open, Berrettini vola agli ottavi di finale: Murray sconfitto in 4 set

Matteo Berrettini è agli ottavi di finale dello Us Open. Il tennista romano, numero 14 del ranking mondiale, ha sconfitto lo scozzese Andy Murray (51) in 4 set, con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 6-3 in quattro ore di gioco. Berrettini affronterà Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 del ranking, che ha battuto Daniel Galan in 4 set. L’unico precedente è a favore del tennista spagnolo. Berrettini – che quest’anno ha saltato Wimbledon a causa del Covid e il Roland Garros per un infortunio – approda agli ottavi di finale dello Us Open per la quarta volta in carriera: nel 2019 si spinse fino alla semifinale, dove perse per mano di Rafael Nadal. Domani scenderanno in campo altri due azzurri, a caccia degli ottavi: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

