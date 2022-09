Netflix, abbonamenti a prezzi ridotti con pubblicità già a novembre: si parte da Usa e altri 4 paesi

Netflix lancerà una serie di abbonamenti con pubblicità cheap per la piattaforma di streaming a partire da novembre. La mossa, spiega il Guardian, servirà nelle intenzioni dell’azienda ad arginare la perdita di un milione di abbonati registrata nel 2022. La società aveva intenzione di far partire il servizio a partire dal 2023 ma il lancio è stato anticipato per “battere” il concorrente Disney Plus, che a dicembre offrirà abbonamenti con pubblicità a prezzi scontati. Il servizio di Netflix con pubblicità a prezzi ridotti verrà lanciato prima di tutto negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Australia e Canada. Dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 7 e i 9 dollari mensili. Attualmente l’abbonamento Netflix base costa 9,99 dollari: ce ne vogliono 15,49 per un abbonamento standard.

