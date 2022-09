«Lega Salvini, lascialo legato». Il leghista fa salire sul palco la contestatrice: la scena fotocopia con Meloni – Il video

Anche Matteo Salvini ha avuto l’occasione per far salire sul palco una persona che lo stava contestando. In una sorta di deja vu, la scena appare identica a quella che ha visto protagonista Giorgia Meloni a Cagliari, quando la leader di FdI ha accolto sul palco un attivista Lgbtq. «Vieni sul palco – ha detto Salvini mentre faceva un comizio ad Arezzo – apprezzo chi ha il coraggio delle proprie idee», anche qui una frase già usata da Meloni. La ragazza, Angelica, aveva un cartello con su scritto: «Lega Salvini, lascialo legato». Il leader leghista ha provato a strappare almeno un apprezzamento dalla contestatrice: «Ci sarà almeno una cosa che ti piace della mia politica». Lei però è stata irremovibile, rispondendo di essere assolutamente contraria a tutte le proposte del segretario del Carroccio.

Video copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Continua a leggere su Open

Leggi anche: