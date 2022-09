Quella volta che la regina Elisabetta II si buttò (per finta) da un elicottero insieme a James Bond – Il video

Il filmato trasmesso in tutto il mondo per le Olimpiadi di Londra nel 2012

Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra nel 2012 le tv di tutto il mondo trasmisero un filmato in cui la regina Elisabetta II compariva nei panni di sé stessa insieme a Daniel Craig, l’attore che all’epoca impersonava James Bond nei film sulla saga dello 007. I due partivano insieme da Buckingham Palace, salivano su un elicottero per raggiungere l’Olympic Stadium e si buttavano insieme dal velivolo per atterrare dritti dritti in tribuna d’onore. Naturalmente la regina venne sostituita da una controfigura nella scena del paracadute.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: