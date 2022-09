La Premier si ferma, l’omaggio per la morte della regina: weekend senza calcio nel Regno Unito

Non si giocherà la settima giornata di Premier League prevista per il prossimo weekend. In un vertice convocato oggi 9 settembre tra i club britannici è stato deciso di rinviare la giornata di campionato in omaggio alla regina Elisabetta II, morta ieri. Un gesto voluto dai responsabili dei club per «onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto». L’amministratore delegato della Premier, Richard Masters, ha parlato di «momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa».

