L’omaggio di Elton John alla regina Elisabetta II a Toronto: le dedica «Don let the sun go down on me» – Il video

« Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me»

Il musicista e compositore Elton John dal palco di Toronto in Canada ha voluto dedicare a Elisabetta II la sua «Don let the sun go down on me», scritta con Bernie Taupin e presente nell’album “Caribou” del 1974. Prima dell’esecuzione Elton John ha detto che «è stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte della sua morte. È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me. Ma sono contento che riposi in pace».

La canzone era stata interpretata da Elton John con George Michael durante un concerto allo stadio di Wembley del 1991. Distribuita successivamente come singolo, ebbe un successo mondiale. Elton John aveva dedicato «Candle in the wind» alla principessa Diana, di cui era amico. Le parole della canzone, dapprima dedicata a Marilyn Monroe, vennero adattate. Il primo verso, invece di “Goodbye Norma Jane” (il vero nome dell’attrice) diventò “Goodby England Rose“.

