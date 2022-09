Venezia, anche l’Italia nella notte dei Leoni: Luca Guadagnino convocato alla cerimonia di chiusura

A poche ore dalla cerimonia di chiusura in Sala Grande, le indiscrezioni sembrano chiare: l’Italia rientra ufficialmente nei candidati a uno dei premi di Venezia ’79. Secondo le ultime fonti raccolte da Ansa, Luca Gadagnino, alla regia di Bones and all, il racconto di un amore tra cannibali con Timothée Chalamet e Taylor Russell, è stato riconvocato per la serata finale: come da tradizione di qualche anno a questa parte, ai cineasti “richiamati” non viene detto per quale premio saranno accolti in sala. L’ipotesi più accreditata è quella sul premio per la miglior regia, ma come da prassi anche il diretto interessato conoscerà il verdetto soltanto in diretta: l’obiettivo è quello di evitare la fuga di notizie e di non rovinare l’effetto sorpresa e l’emozione del grande gala. Per quanto riguarda l’ambìto Leone d’Oro, tra i più papabili c’è Jafar Panahi, regista di No Bears, racconto coraggioso dell’Iran. Ma anche Alice Diop con Saint Homer – la storia vera di una donna senegalese accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi abbandonandola su una spiaggia del nord della Francia – e per per Laura Poitras, regista di Bloodshed, la storia vera della fotografa Nan Goldin e del suo attivismo contro il facile commercio dell’ossicodone. In pole position per la Coppa Volpi femminile pare ci sia invece Cate Blanchett con Tar, il dramma musicale di Todd Field in cui l’attrice impersona un direttore d’orchestra di fama mondiale in profonda crisi personale. Per il premio Volpi al maschile invece è Colin Farrell il nome più quotato in assoluto, protagonista degli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh.

