Coronavirus, 33 morti e 6.415 casi. In risalita i ricoveri, tasso di positività all’11,2%

Il bollettino del 12 settembre 2022

I decessi da Coronavirus sono stati 33 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 34. L’incremento dei contagi è di 6.415. Gli attualmente positivi sono 462.669 contro i 471.849 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 66 unità.

La situazione negli ospedali

Il totale dei ricoverati in area non critica sono 3.989. Nei reparti in rianimazione sono in 176, di questi 6 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 458.504 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 21.415.532.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è di 11,2% (-0,2%) rispetto all’11,3 per cento di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 57.519 test anti-Covid. Il totale dei tamponi effettuati arriva così a 244.019.536.

Ultimi 10 giorni

Ieri e Oggi

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Continua a leggere su Open

Leggi anche: