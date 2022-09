Il presidente della Camera Fico: «Il reddito di cittadinanza difende la dignità delle persone»

Roberto Fico difende il reddito di cittadinanza «perché non si tratta di una misura assistenzialista ma che protegge la dignità delle persone». Ma è convinto che «possa essere migliorato nell’attuazione pratica». In un’intervista rilasciata a La Stampa il presidente della Camera sostiene anche di condividere il monito del Papa: «Il lavoro è il principale argomento della nostra Repubblica. Non a caso un provvedimento proposto dal M5s è il salario minimo a 9 euro lordi all’ora a norma di legge per impedire lo sfruttamento dei giovani. E per le donne va favorita la parità anche a livello di stipendi».

E quindi, secondo Fico, «i partiti devono raccogliere la sfida. Il prossimo Parlamento dovrà impegnarsi per colmare i divari e alzare i salari – commenta -. E una forza progressista come il M5s si applicherà fino in fondo contro le diseguaglianze, affinché il Paese cresca in modo uniforme da nord a sud e anche nelle zone svantaggiate del centro-nord». Infine, il presidenzialismo. Che è «una soluzione semplice a un problema complesso. L’uomo solo al comando non corrisponde all’Italia», dice Fico, mentre sostiene che l’autonomia «rischia di aumentare il divario tra le Regioni». E alla domanda se temi così importanti possano essere affrontati in una commissione bicamerale conclude: «Non credo sia il momento. Ci sono problemi più urgenti come quelli energetici».

