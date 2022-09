Emmy 2022: vincono «Succession» e «Ted Lasso», «White Lotus» è la miglior miniserie

Gli Emmy Awards di Los Angeles premiano «Succession» di Hbo e «Ted Lasso» di Apple tv. Mentre «White Lotus» trionfa nelle miniserie. E «Squid Game» porta a casa il premio per il miglior attore drammatico. Lee Jung-jae è il primo a vincere dopo aver recitato in una lingua non inglese. Hwang Dong-hyuk vince l’Emmy per la regia dell’episodio «Red Light, Green Light». La serie di Netflix era arrivata in finale con 14 candidature: un record per una serie non in inglese. Successi anche per «Abbott Elementary», la serie di Abc su un gruppo di maestri in una scuola pubblica di Filadelfia: Quinta Brunson, la creatrice, ha vinto per la sceneggiatura (la seconda afroamericana dopo Lena Waithe nel 2017 per «Master of None»), mentre Sheryl Lee Ralph ha portato a casa la sua statuetta di miglior attrice non protagonista cantando «Endangered Species» di Dianne Reeves. Premi anche a Jean Smart di «Hacks» come migliore attrice comica, a Zendaya («Euphorya»), a 26 anni migliore attrice in una serie drammatica e a Michael Keaton, miglior attore nella miniserie «Dopesick» sulla crisi degli oppiacei.

