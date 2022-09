Draghi gela chi spera nel suo bis: «Non sono disponibile. Siamo qui per fare, non per stare» – Il video

A chi come Carlo Calenda e Matteo Renzi invocano Mario Draghi come prossimo possibile premier, è lo stesso capo del governo a ribadire la sua posizione con una risposta secca: «No». Così Draghi ha risposto in conferenza stampa oggi 16 settembre a una domanda su un suo possibile secondo mandato. La prospettiva di rimanere al suo posto non piace al presidente del Consiglio, che dopo la crisi di governo ha chiuso ogni ipotesi sollecitata soprattutto dal Terzo polo: «Questo governo è stato creato per fare, e non per stare», ricordando di aver già detto la stessa cosa «nel primo discorso in Parlamento».

Fonte video copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Continua a leggere su Open

Leggi anche: