Da Salvini l’ultima frecciata a Meloni: «I rapporti con lei? Preoccupato che qualcuno sottovaluti il caro-bollette» – Il video

Il segretario della Lega torna a chiedere al governo uno scostamento di bilancio per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia. Una misura su cui FdI rimane contraria

«Sono preoccupato per la situazione economica e il costo delle bollette, che qualcuno temo stia sottovalutando». Ha risposto così, in un’intervista all’Agenzia Vista, il segretario della Lega Matteo Salvini alla domanda sui suoi rapporti con Giorgia Meloni. Una risposta che potrebbe rappresentare l’ennesima frecciatina del segretario leghista nei confronti della sua alleata. All’interno della coalizione di centrodestra, infatti, ci sono posizioni contrastanti su come fronteggiare il caro-bollette. Salvini chiede da giorni al governo di ricorrere a uno scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro. Una misura su cui la leader di Fratelli d’Italia, invece, è sempre rimasta scettica: «Siamo contro, ma se serve lo scostamento è extrema ratio», aveva dichiarato qualche giorno fa. «Chiedere un intervento immediato, efficace e concreto da almeno 30 miliardi al Governo equivale a fare un nuovo debito bello, pulito e utile, perché salva posti di lavoro», ha aggiunto Salvini nel corso dell’intervista. «Non è un mio capriccio».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

