La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: la controffensiva ucraina nel Nord-Est del Paese. Cosa ha portato Kiev a questo successo e gli scenari futuri – Il video

Questa settimana la controffensiva ucraina ha ottenuto un notevole successo tra Kharkiv e Izjum. Mai finora gli ucraini erano riusciti a sbaragliare il fronte russo con tale velocità e su una parte di territorio così vasto. Nell’undicesima puntata della videorubrica La nota sul mondo che cambia, che ogni settimana tratta la notizia geopolitica più rilevante, Dario Fabbri si interroga proprio su questo: cosa ha prodotto il successo tattico di questa controffensiva e, soprattutto, cosa può accadere oggi? «Due le cause principali: la capacità di utilizzare gli armamenti occidentali e la scarsità di forze militari che la Russia possiede», si interroga il direttore di Domino. Cosa potrebbe accadere ora in Russia, anche in seguito alla notevole pressione nei confronti di Putin da parte di un’opposizione che chiede un ulteriore impegno nella guerra?

