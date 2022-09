L’appello alle donne di Berlusconi su TikTok: «Votatemi, sono più bello di Letta» – Il video

In un video pubblicato su TikTok il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha rivolto un appello all’elettorato femminile: «In quanto donne avrete tutto l’interesse a dare il vostro voto a Forza Italia. A noi e a me che non sono solo più bello di Letta, ma sono sempre andato a caccia del vostro amore. E ho sempre mantenuto le promesse elettorali».

