Joe Biden non ha ancora deciso se si ricandiderà nel 2024 – Il video

Joe Biden non ha ancora deciso se si ricandiderà per un secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata a “60 minutes” e andata in onda sulla Cbs l’attuale inquilino della Casa Bianca ha risposto «questo è ancora da vedere». Aggiungendo che prenderà una decisione dopo le elezioni di mid-term: «Troppo presto per questo tipo di scelte. Continuo il mio lavoro nell’arco temporale». Biden compirà 80 anni a novembre: è il più anziano presidente mai eletto. Un suo eventuale secondo mandato lo porterebbe a terminare il suo servizio a 86 anni. Il presidente ha anche detto che le forze statunitensi difenderebbero Taiwan da un’invasione cinese e ha affermato che la politica di Washington è rimasta invariata. Poi ha sostenuto che la pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti è finita: «Se ci si guarda intorno, nessuno indossa più una maschera e tutti hanno un bell’aspetto. Ma abbiamo ancora problemi con il Covid».

Biden ha negato di aver chiesto informazioni sul blitz dell’Fbi a Mar-a-Lago perché non vuole essere coinvolto nell’indagine del Dipartimento di Giustizia. Il presidente ha riferito di non aver parlato personalmente con nessuno sui segreti di sicurezza nazionale che potrebbero esserci nelle carte di Donald Trump. Ma si è anche detto sicuro che la sua amministrazione e il Consiglio di Sicurezza Nazionale ne sono al corrente. Infine ha attaccato Putin per la guerra in Ucraina e ha messo in guardia la Cina dalla violazione delle sanzioni nei confronti di Mosca. Aggiungendo che Kiev sta sconfiggendo la Russia ma non ha ancora vinto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: