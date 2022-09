La tv russa e il deputato della Duma che minaccia il Regno Unito di attacchi nucleari – Il video

Il Russian Media Monitor della giornalista del Daily Beast Julia Davis racconta oggi che durante il talk show in onda sul canale di Stato il deputato Andrey Gurulyov ha minacciato un attacco nucleare contro il Regno Unito. Gurulyov parte dall’intervento di Joe Biden di qualche giorno fa, in cui il presidente degli Stati Uniti ha “consigliato” alla Russia di non usare armi nucleari in Ucraina perché «la risposta sarebbe consequenziale». Il deputato argomento che Mosca non vuole attaccare con le armi nucleari Kiev perché i russi ci vivono, e la stessa cosa vale per la Germania. Mentre la Gran Bretagna (definita «the root of evil»), sottintende, sarebbe un buon obiettivo. A quel punto la conduttrice Olga Skabeeva interviene per dire che avrebbero potuto attaccare nel giorno dei funerali della Regina Elisabetta, visto che tante personalità erano presenti a Londra per le esequie.

Video da: Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: