«Prima troppo Conte, poi troppo Draghi. E noi?». I giovani del Pd da Piazza del Popolo (semivuota) – Il video

Dopo il centrodestra, anche il Partito Democratico sceglie Piazza del Popolo per chiudere la campagna elettorale. Il confronto è, per ovvi motivi, impietoso: la piazza non è gremita come ieri, ma si sente forte la presenza dei giovani. Il colore che campeggia è il bianco: bianche le bandiere con il simbolo del partito, bianche le magliette, su cui spicca l’inconfondibile grafica scelta dal Pd nel bel mezzo della campagna elettorale. I più entusiasti, appunto, sono i militanti dei Giovani Democratici. Open ha raccolto le loro impressioni a poco più di 24 ore dalla chiamata alle urne.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: