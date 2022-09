Gli auguri con gaffe della fedelissima di Trump a Meloni, peggio di «Giuseppi»

Dopo il celebre «Giuseppi» con cui Donald Trump si congratulava con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ora anche Giorgia Meloni è già vittima dei primi refusi. La protagonista in questo caso è Marjorie Taylor Greene, la deputata americana della Georgia nota per aver abbracciato diverse teorie del complotto e aver chiesto l’esecuzione della speaker della Camera Nancy Pelosi. «Congratulazioni a Giorgio Meloni e al popolo italiano», ha scritto Taylor Greene in un tweet. La deputata si è congratulata con la vittoria della leader di Fratelli d’Italia rilanciando il post di un commentatore conservatore americano, Greg Price, che ha pubblicato un discorso di Meloni sui valori della patria, della cristianità e della famiglia. «Non ho mai sentito nessun politico spiegare così perfettamente quello contro cui combattiamo: quando guardate questo video, capirete velocemente perché l’establishment ha paura di lei», sottolinea Price.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: