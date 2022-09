Greta Thunberg torna in piazza dopo la vittoria della destra in Svezia: «La politica mette in gioco la vita»

Dopo la vittoria della destra alle elezioni in Svezia, Greta Thunberg torna a farsi sentire. Nel giorno di insediamento del nuovo parlamento, l’attivista svedese ha condiviso un messaggio sul suo profilo Twitter: «Non possiamo essere neutrali quando la politica mette in gioco la vita – si legge nel tweet. Chi è al potere viene sconfitto, i gruppi emarginati diventano capri espiatori. Resistere. Difendi l’antifascismo, l’antirazzismo e la giustizia climatica». Thunberg ha poi invitato i suoi follower a partecipare a Stockholm För Solidaritet (Stoccolma per la solidarietà), una manifestazione in programma per il primo ottobre nella capitale svedese.

