Giorgia Meloni incontra Matteo Salvini alla Camera, verso l’accordo sulla «squadra di governo» entro la settimana

Non si ferma il «toto nomine» e neppure gli incontri della leader di Fratelli d’Italia con i suoi alleati. Il segretario della Lega, Matteo Salvini è appena entrato – senza lasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti – negli uffici di FdI alla Camera per incontrare Giorgia Meloni. Un vis-à-vis – dopo il confronto avuto ieri, martedì 27 settembre, con Antonio Tajani – per per fare il punto sui primi passi dell’esecutivo (che per la verità difficilmente arriverà prima della seconda metà di ottobre) e arrivare alla composizione di una possibile squadra di governo da sottoporre al presidente della Repubblica. Sulla sicurezza, il leader della Lega, non ha dubbi: «Ci vuole qualcuno che torni a difendere e proteggere confini, leggi, forze dell’ordine in Italia», scrive su Twitter. Nel corso dell’incontro, a quanto si apprende, non è escluso possa esserci una telefonata con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in questo momento si trova nella sua residenza di Arcore.

