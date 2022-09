No! Questo video non mostra l’astronauta Karen Nyberg davanti a un Green Screen

Lo spazio è un tema in grado di raccogliere ammirazione e interesse, ma anche scetticismo. Ai molti spettatori che assistono affascinati alle imprese degli astronauti si affiancano i cospirazionisti secondo cui non solo la specie umana non ha mai messo piede sulla Luna, ma l’intero lavoro della Nasa non sarebbe altro che uno show. L’ultima fake a riguardo si basa su un video in circolazione sui social.

Per chi ha fretta:

Un video in cui una donna fa finta di far fluttuare degli oggetti davanti a un green screen è stato condiviso sui social

Secondo gli utenti è la prova del fatto che il lavoro degli astronauti e della Nasa non sia altro che una grande farsa

In realtà il video non riprende un’ex astronauta: è uno sketch realizzato da una coppia di terrapiattisti

Analisi

«Fake nasa e gli astro-no-nauti episodio 2»: questo è l’esordio di un post che, con il supporto di un breve video, vuole provare il presunto bluff rappresentato dall’Agenzia spaziale degli Stati Uniti. «L unica cosa che mandano nello spazio è la vostra fantasia …. ma questi esattamente che fanno tutto il giorno cosa stanno producendo», prosegue il post. «L’ex astronauta Karen Nyberg rivela come la NASA falsifica i voli spaziali. Un altro video che dimostra le bugie della NASA. Nulla di ciò che ci mostrano è reale. Sveglia».

In allegato, vediamo una clip che paragona due scene. In quella a destra, vediamo una donna bionda in quella che sembra un’astronave, mentre lascia fluttuare diversi oggetti nel vuoto approfittando dell’apparente assenza di gravità. In quella a sinistra, la stessa scena viene riproposta, ma cambia lo sfondo. Questa volta la protagonista del video si trova davanti a un green screen, e il fluttuare degli oggetti si spiega da un complice bardato di verde per confondersi con lo sfondo che li tiene in mano e fa finta che ondeggino nell’aria. Questo, secondo gli allunaggio-scettici, è la prova che le scene che vediamo provenire dallo spazio non sono altro che una grande montatura.

La donna nel video, innanzitutto, non è davvero Karen Nyberg, astronauta che ha trascorso più di 180 giorni nello spazio durante i suoi due voli spaziali, inclusi diversi mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La vera protagonista della clip è Paige Windle, la partner di David Weiss, alias “Flat Earth Dave”, che conduce un podcast terrapiattista chiamato “The Flat Earth Podcast“. Quest’ultimo ha dichiarato a Usa Today che il video non era altro che uno sketch che è diventato virale dopo che qualcuno l’ha messo su TikTok e l’ha collegato a Nyberg. Nella clip, facendo attenzione, si può infatti distinguere il nome «Paige».

Il video era stato originariamente postato su Youtube, circa un anno fa. «Paige ed io stavamo facendo una sciocca dimostrazione nello show Globebusters che mostrava come funzionano gli schermi verdi», ha detto Weiss in un’intervista a Politifact. «Se ascolti il ​​dialogo, puoi sentire che non stiamo fingendo di essere nessun altro oltre a noi stessi. Qualcuno su una delle piattaforme video ha preso la clip e ha affermato che era Karen Nyberg e molti canali l’hanno condivisa con quella didascalia». Weiss ha descritto la loro clip come «un video destinato a un pubblico adulto che voleva prendere in giro la Nasa».

Conclusioni

L’affermazione secondo cui un video mostrerebbe l’astronauta Nyberg davanti a un green screen è da ritenere falsa. La donna nel video è una terrapiattista che partecipa a uno sketch.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: