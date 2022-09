Dagli Usa raffica di sanzioni contro aziende e banchieri per le annessioni di Putin. Biden: «Con Kiev per riprendere il suo territorio»

Dopo la firma ufficiale di Vladimir Putin ai trattati che sanciscono l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine, (Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia), sono gli Stati Uniti a intervenire con un nuovo pugno di ferro stabilendo ulteriori sanzioni nei confronti di Mosca: nel mirino decine di società del settore tecnologico e della difesa, centinaia di deputati, dirigenti e vertici della banca centrale russa. Il Dipartimento di Stato sta imponendo restrizioni sui visti a oltre 900 dirigenti russi mentre il Tesoro sta inserendo quasi 300 deputati nella blacklist. Sanzionati anche la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, la sua vice Olga Skorobogatova e famigliari dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale russo. «I dipartimenti del tesoro e del commercio imporranno sanzioni e limitazioni all’export a qualsiasi compagnia, istituzione o persona che fornisca sostegno politico o economico alla Russia per la sua cosiddetta annessione», ha fatto sapere la Casa Bianca. Tra le informazioni diffuse poi la decisione del Tesoro di punire con sanzioni 14 società internazionali che supportano la catena di forniture dell’esercito russo. Nel pacchetto di misure infine anche l’aggiunta da parte del ministero del Commercio di 57 unità alla lista che limita le transazioni commerciali: l’obiettivo è quello di restringere gli affari delle aziende Usa con quelle presenti nell’elenco proibito.

Nel discorso di Putin per l’annessione c’è stato anche l’attacco frontale agli Stati Uniti: «Sono stati il solo Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte e hanno creato un precedente», ha ricordato il presidente russo, incolpando proprio gli Usa – che «mentono come Goebbels» – per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. «Gli Stati Uniti condannano il tentativo fraudolento della Russia di annettere il territorio sovrano dell’Ucraina», ha detto il presidente americano Joe Biden assicurando che Washington continuerà a sostenere Kiev «con le armi e la diplomazia». Biden ha continuato a parlare dei referendum di annessione ribadendone l’illegittimità e chiarendo ancora una volta la linea degli Usa a riguardo: «Gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale e continueremo a sostenere gli sforzi di Kiev per riprendere il controllo del suo territorio a livello militare e diplomatico, anche attraverso il nuovo pacchetto di aiuti per la sicurezza da 1,1 miliardi di dollari annunciati questa settimana», ha sottolineato il presidente americano. La richiesta urgente della Casa Bianca a tutta la comunità internazionale poi è stata quella di «condannare l’annessione illegale da parte della Russia e di restare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario».

