Ucraina, spari contro un convoglio di auto che stava lasciando Kupiansk, vicino Kharkiv: almeno 20 le vittime, tra cui 10 bambini – Il video

Mentre a Lyman le truppe ucraine sono riuscite a circondare quelle russe e a prendere il controllo delle strade, più a nord, a Kharkiv, almeno 20 civili sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre stavano lasciando la regione in auto. Secondo alcuni media locale il totale sarebbe arrivato a 24. A riferirlo è il governatore locale, Oleh Syniehubov, citato dalla Ap online «Un atto crudele che non può essere giustificato». L’attacco sarebbe avvenuto nel distretto liberato di Kupiansk, nella cosiddetta “zona grigia” che lo separa da Svatov, nella zona occupata, e da ieri formalmente annessa, del Lugansk. Tra le vittime ci sarebbero almeno 10 bambini, ha affermato il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasily Malyuk, che indica l’autore dell’attacco in un «gruppo sovversivo e di ricognizione degli occupanti» che avrebbe agito a «distanza ravvicinata e con armi leggere». Si tratterebbe, quindi, del secondo convoglio di civili colpito in 48 ore dopo quello a Zaporizhzhia.

