Elon Musk suggerisce un piano di pace: «Crimea a Mosca e Ucraina neutrale». La replica di Kiev: «Ne esiste uno migliore»

A stilare i punti di un dettagliato piano di pace tra Russia e Ucraina è Elon Musk, che su Twitter scrive le tappe del suo progetto per risolvere la guerra. Al primo punto la questione dei referendum “farsa”: «Rifare le elezioni delle regioni annesse sotto la supervisione delle Nazioni Unite», con una Russia pronta a mollare il colpo «se è quello che vuole il popolo». La seconda tappa pacificatrice poi riguarderebbe la Crimea: «Formalmente parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all’errore di Krusciov)», scrive l’imprenditore. Fino al terzo punto, sempre rivolto alla questione Crimea e alle forniture d’acqua «che gli andrebbero assicurate». In ultimo, secondo Musk, sarebbe necessario per ottenere la pace che «l’Ucraina resti neutrale». Un nuovo referendum, Crimea ufficialmente a Mosca e fornita d’acqua, Ucraina neutrale e meno pericolosa possibile. Questa secondo il fondatore di Tesla sarebbe la strada migliore per mettere fine alla guerra sanguinosa che dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in terra ucraina, non smette di mietere vittime. Proposte che l’imprenditore ha messo al voto creando un sondaggio “Si” o “No” rivolto agli utenti. Oltre ai follower, chi ha deciso di rispondere alla proposta di Musk però è stato direttamente il governo di Kiev e in particolare Mykhailo Podolyak, consigliere e braccio destro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il rappresentate di Kiev ha fornito, sempre su Twitter, la personale versione di un piano di pace efficace: «Elon Musk, esiste un piano di pace migliore», ha esordito, procedendo a elencare tre punti fondamentali. «1. l’Ucraina libera i suoi territori. Compresa l’annessa Crimea; 2. La Russia subisce la smilitarizzazione e la denuclearizzazione obbligatoria in modo da non poter più minacciare gli altri». E terzo: «I criminali di guerra affrontano un tribunale internazionale». Seguendo lo schema dell’imprenditore americano, anche il consigliere di Kiev ha messo ironicamente al voto i punti del piano ucraino: «Votiamo?».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: