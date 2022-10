L’annessione russa dei territori ucraini come l’Unità d’Italia: il tweet dell’europarlamentare Pedicini

«Tutti si affannano a dichiarare farlocchi i #referendum in #Ucraina. In Italia, nel #Sud, è avvenuto lo stesso, se non peggio! Cancelliamo per sempre i nomi di “Cavour”, di “Garibaldi”, di “Cialdini” e di tanti altri assassini, dalle nostre strade e dalle nostre piazze». Lo scrive Piernicola Pedicini, europarlamentare eletto con il M5S al gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea del Parlamento europeo. Un tweet che non ha lasciato indifferenti i follower del parlamentare che poco hanno gradito l’accostamento tra i referendum nei territori ucraini occupati dai Russi e la storia dell’unità d’Italia.

Nella foto: Camillo Benso conte di Cavour (Wikipedia)

