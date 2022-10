Verso il governo Meloni, Adolfo Urso (Fdi): «Ci saranno tecnici, ma sarà politico»

«Nel governo ci saranno tecnici d’area, personalità che per la loro storia hanno scelto un campo ed hanno condiviso il nostro programma, ma questo sarà un governo politico, con una maggioranza politica e si profila essere l’esecutivo che nella storia della Repubblica avrà la più ampia maggioranza parlamentare tra tutti i governi espressi dagli elettori, il primo governo politico dopo 11 anni». Lo ha dichiarato Adolfo Urso, presidente del Copasir durante il governo Draghi e senatore FDI , al programma di Lucia Annunziata Mezz’ora in più su Rai 3.

«A settembre sono andato a Washington per alcuni incontri e posso dire che agli occhi degli americani Giorgia Meloni appare come una persona affidabile. Quel che pensa dice con assoluta trasparenza e per gli americani è importante sapere se un sì è un si e un no un no».

