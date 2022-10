Bimbo di un anno muore nel Napoletano stroncato da una crisi respiratoria: disposta l’autopsia

È stata la madre a chiamare i soccorsi, allertati per una crisi respiratoria. Le cause della morte sono in corso di accertamento

È morto un bambino di un anno la scorsa notte a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni, è stata la madre a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto, un appartamento di Traversa Cittadella, il personale del 118 ha allertato i carabinieri. Era stato richiesto il soccorso per il bimbo che sarebbe stato colpito da una crisi respiratoria. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Nola e, successivamente, al Santobono di Napoli dove è morto alle 3 di notte circa. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Intanto, la salma del bimbo è stata sequestrata per l’autopsia. Le indagini sono in corso, ma non si esclude l’ipotesi che possa essere morto per cause naturali.

Leggi anche:v