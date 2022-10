Mario Draghi da Macron, oltre due ore e mezza di incontro su Ucraina, energia ed economia. «Cena cordiale e calorosa»

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato nella serata del 13 ottobre a Parigi il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. «Una visita molto cordiale e calorosa, espressione dell’amicizia tra i due leader», riferisce Palazzo Chigi. Le fonti parlano di un incontro durato oltre due ore e mezza. La cena privata ha visto i due leader confrontarsi su diversi temi, in particolare quelli in agenda al prossimo Consiglio europeo, tra cui l’Ucraina, l’energia e l’andamento del quadro economico. L’aereo di Draghi è poi decollato da Parigi per tornare a Roma. Poche ore fa Repubblica aveva parlato di un retroscena su una possibile proposta di Macron per il premier italiano: quella di essere cioè il nuovo segretario generale della Nato. Draghi dal canto suo sembrerebbe non essere interessato ad altri incarichi dopo l’esperienza di Palazzo Chigi.

