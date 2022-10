Al via il nuovo parlamento, ipotesi scheda bianca per Forza Italia: Berlusconi riunisce i senatori – La diretta

Ettore Rosato, presidente provvisorio della Camera, ha aperto la prima seduta della Camera della XIX legislatura, che è dunque ufficialmente iniziata. Rosato ha reso noti i deputati segretari – tutti della scorsa legislatura – che lo assisteranno nello spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Camera: Alessandro Colucci, Silvana Comaroli, Luca Pastorino, Eugenio De Maria. Standing ovation dei deputati per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi si terranno tre votazioni. Dopo la prima, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Secondo il regolamento di Montecitorio, solo dalla quarta votazione il presidente può essere eletto con la maggioranza assoluta, e non qualificata dei due terzi. Dunque, è probabile che il nome del presidente della Camera lo si conoscerà domani, 14 ottobre. Situazione più semplice per la maggioranza di centrodestra al Senato, le cui norme prevedono che il presidente è eletto già dalle prime votazioni se raggiunge la maggioranza assoluta. Poco prima dell’inizio della seduta di Palazzo Madama, Roberto Calderoli, il leghista candidato alla presidenza, ha fatto un passo indietro in favore di Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia. Attenzione, però, alle modalità di voto, che al Senato è segreto: la coalizione di centrodestra sta cercando di raggiungere in extremis un’intesa che riguarda anche l’assegnazione dei ministeri. E Silvio Berlusconi, da quanto si apprende, non è ancora soddisfatto delle condizioni poste da Giorgia Meloni.

Non ci sarebbe l’accordo di tutta la coalizione: ipotesi scheda bianca per Forza Italia

La Lega ha deciso di ritirare la candidatura di Calderoli per favorire l’elezione di La Russa. Ma è Forza Italia, al momento, che potrebbe far mancare i voti per l’elezione del presidente alla prima chiama. Pare sia arrivata l’indicazione ad alcuni senatori azzurri di inserire nell’urna le schede in bianco. Se fosse confermato, già nel corso della votazione, dovrebbero riprendere i contatti tra i vertici del centrodestra per scongiurare che anche alla seconda chiama il presidente di Palazzo Madama non sia eletto. Dopo il discorso di Liliana Segre, i senatori di Forza Italia sono stati riuniti a Palazzo Madama: è il momento di decidere se dare corso all’ipotesi scheda bianca o, in extremis, convergere sul nome di La Russa.

