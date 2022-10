Meloni sul rastrellamento del ghetto di Roma: «Disumana deportazione della furia nazifascista: memoria dell’orrore di tutti gli italiani»

«Un orrore che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più»: così la premier in pectore Giorgia Meloni ricorda il rastrellamento del Ghetto di Roma, avvenuto il 16 ottobre 1943. Quella che definisce «una giornata tragica, buia e insanabile», in una nota che ricorda i drammatici episodi di 79 anni fa. La leader di Fratelli d’Italia si è scagliata contro «la furia nazifascista» che diede vita alla «vile e disumana deportazione di ebrei romani: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa». Nel testo della nota si legge ancora: «Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini». La memoria di quei fatti, a suo dire, serve a «costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio» e «continuare a combattere, in ogni sua forma, l’antisemitismo».

