Regno Unito, la lattuga è durata di più di Liz Truss: la scommessa (vinta) del «Daily Star»

«Questa lattuga può durare più a lungo di Liz Truss?». Così titolava una diretta su YouTube avviata il 14 ottobre dal quotidiano britannico Daily Star in cui era inquadrata una lattuga da 60 penny e una foto di Truss. E la risposta è sì, perché la prima ministra si è dimessa, la live è ancora in corso e l’insalata sembra essere ancora in buone condizioni. La trovata della testata inglese nasce a seguito di un articolo dell’Economist, datato 11 ottobre, in cui il giornalista aveva evidenziato come finiti i 10 giorni di lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II, Liz Truss ha avuto il controllo politico per soli 7 giorni. Un lasso di tempo «pari più o meno a quello in cui una lattuga si conserva al supermercato», aveva scritto il giornalista dell’Economist.

La sconfitta di Truss e la vittoria della lattuga

In pochi giorni la diretta è diventata virale, soprattutto tra gli utenti inglesi. Così, la redazione del Daily Star ha deciso di decorare la scenografia della live. Da una lattuga con gli occhi e una foto di Liz Truss, sono state aggiunte una parrucca bionda all’insalata, due bandiere del Regno unito, altri frutti e alcuni alcolici. Una caricatura che ha voluto mettere in evidenza la breve durata del mandato della prima ministra. Nessun altro primo ministro, infatti, era durato così poco nella storia del Regno Unito. E il Daily Star, oggi 20 ottobre, ha titolato l’articolo delle dimissioni di Truss con: «La lattuga dal 60 penny celebra la vittoria mentre la prima ministra si dimette».

