Boris Johnson molla le vacanze e vola a Londra dopo l’addio di Truss, il Times: «È pronto a tornare premier»

In una giornata nera per i Tory britannici, con le dimissioni di Liz Truss che si era insediata a Downing Street appena 45 giorni fa, Boris Johnson decide di interrompere frettolosamente le sue vacanze ai Caraibi e tornare a Londra. L’ex premier britannico si trovava in Repubblica Dominicana quando è stato raggiunto dalla notizia e, come riporta The Sun, conta di essere su un volo di ritorno verso la capitale del Regno Unito già in serata. Ma, insinua il The Times, la sua decisione non sarebbe completamente disinteressata. Johnson, che ha già ricoperto la carica di Primo ministro dal 2019 al 6 settembre scorso, quando gli è succeduta Truss, sarebbe pronto a ripresentarsi al voto per la leadership dei conservatori e quindi per la guida del paese. «Starebbe facendo dei sondaggi, ma la ritiene una questione di interesse nazionale», rivela il capo della redazione politica del quotidiano britannico, Steven Swinford. Come ha annunciato l’ormai ex premier Truss, che ha lasciato in seguito alle polemiche per la sua contestata manovra di bilancio e il seguente passo indietro, «ci saranno elezioni per la leadership già dalla prossima settimana».

