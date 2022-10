Regno Unito, Liz Truss licenzia il cancelliere Kwarteng e annuncia una «inversione a U» sulla manovra fiscale

Dopo settimane di proteste e caos finanziario, la premier britannica Liz Truss ha scaricato il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, equivalente del ministro delle Finanze e del Tesoro. Kwarteng, 47 anni e primo uomo di origini africane a ricoprire quella poltrona, è stato costretto a dimettersi a meno di quaranta giorni dalla nascita del nuovo esecutivo. A contribuire alla decisione di Truss è soprattutto la bufera – politica, finanziaria e mediatica – generata in queste settimane dalla controversa «mini manovra di bilancio». Nei piani originali della premier, la manovra fiscale del governo doveva avere una chiara impronta neoliberista, con tagli miliardari alle tasse. Le misure contenute nel pacchetto, però, erano da realizzarsi per una buona parte in deficit. Ed è proprio la mancanza di coperture – per di più, in un contesto di inflazione, guerra e ascesa dei tassi – ad aver scatenato il panico sui mercati finanziari, portando la sterlina a raggiungere i minimi storici. La decisione di tagliare le tasse alle fasce più benestanti della popolazione aveva causato anche grande indignazione popolare, con proteste e manifestazioni di piazza in diverse città del Regno Unito. Il 3 ottobre, sulla scia di questi eventi, Kwarteng aveva deciso di fare marcia indietro su alcune delle misure più controverse. «Abbiamo capito e abbiamo ascoltato», aveva detto l’ex cancelliere britannico annunciando le modifiche al pacchetto di misure economiche. La cosiddetta «inversione a U» del governo, però, non è stata sufficiente per placare gli animi. Per questo, la premier britannica ha deciso di scaricare il cancelliere. Mentre dai banchi dell’ opposizione c’è chi chiede le elezioni anticipate.

Foto di copertina: EPA / TOLGA AKMEN | Kwasi Kwarteng, cancelliere durante i primi 40 giorni di governo conservatore di Liz Truss

