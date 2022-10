Regno Unito, Ben Wallace si sfila dalla corsa verso Downing Street: «Sono per il ritorno di Boris Johnson»

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace non intende partecipare alla corsa come possibile sostituto Liz Truss, dimessa ieri dopo solo 44 giorni di governo, come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito. Il ministro ha detto di essere “orientato” a sostenere invece l’opzione di un ritorno dell’ex primo ministro Boris Johnson, a patto che l’ex premier “risponda” in modo convincente ad “alcuni interrogativi” rimasti aperti – come lo scandalo del Partygate – che hanno portato alle sue dimissioni 3 mesi fa.

