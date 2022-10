Meloni è presidente del Consiglio, Salvini e Tajani vicepremier: ecco la lista dei ministri

Dopo l’ultimo giro di consultazioni di questa mattina, 21 ottobre, in cui il centrodestra ha «indicato all’unanimità» il nome di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, il Quirinale ha convocato la leader di Fratelli d’Italia alle 16.30. Partita da via della missione 8, Palazzo Montecitorio, è arrivata al Colle con qualche minuto di anticipo. La presidente del Consiglio in pectore è scesa dall’auto direttamente nel Cortile d’onore del Palazzo del Quirinale. Nello Studio del Presidente alla Vetrata, c’è stato il colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al termine del quale il Segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, ha comunicato che la leader di Fratelli d’Italia ha accettato l’incarico di formare il governo. A seguire, la neo presidente del Consiglio incaricata ha elencato la lista dei ministri che saranno nominati da Mattarella:

Senza portafoglio

Luca Ciriani – ministro per i Rapporti con il parlamento

Gilberto Pichetto Fratin – ministro della Pubblica amministrazione

Roberto Calderoli – ministro degli Affari regionali e delle autonomie

Sebastiano Musumeci – ministro delle Politiche del mare e per il Sud

Raffaele Fitto – ministro degli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr

Andrea Abodi – ministro dello Sport e dei giovani

Eugenia Maria Rocella – ministro della famiglia, della natalità e per le pari opportunità

Alessandra Locatelli – ministro delle disabilità

Maria Elisabetta Alberti Casellati – ministro per le Riforme istituzionali

Con portafoglio

Antonio Tajani – ministro degli Esteri (e vicepremier)

Matteo Piantedosi – ministro degli Interni

Carlo Nordio – ministro della Giustizia

Guido Crosetto – ministro della Difesa

Giancarlo Giorgetti – ministro dell’Economia

Adolfo Urso – ministro delle Imprese e del Made in Italy (ex ministero dello Sviluppo economico)

Francesco Lollobrigida – ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare (ex ministero delle Politiche agricole)

Paolo Zangrillo – ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica (ex ministero per la Transizione ecologica)

Matteo Salvini – ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili

Marina Elvira Castellone – ministro del Lavoro

Giuseppe Valditara – ministro dell’Istruzione e del merito (ex ministero dell’Istruzione)

Anna Maria Bernini – ministro dell’Università e della ricerca

Orazio Schillaci – ministro della Salute

Daniela Garnero Santanchè – ministro del Turismo

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri

Aldredo Mantovano

Il lungo colloquio e l’annuncio di Zampetti

L’incontro tra Mattarella e l’esponente di Fratelli d’Italia è stato decisamente più lungo di quello che ha coinvolto il centrodestra questa mattina – 21 ottobre -, quando la coalizione ha «indicato all’unanimità» il nome di Meloni come presidente del Consiglio da designare. La durata del colloquio ha fatto subito intendere che Meloni, già dalla seconda salita al Colle, ha voluto discutere con il presidente della Repubblica la lista dei ministri. Zampetti, alle ore 17.47 – dopo un’ora e un quarto circa dall’ingresso di Meloni nel Palazzo del Quirinale -, ha comunicato che l’incarico di formare il governo è stato accettato senza riserva. Il governo giurerà domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: