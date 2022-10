Governo Meloni, è il giorno del giuramento: l’arrivo dei ministri al Colle – La diretta

Il primo gruzzolo di nuovi ministri arrivati al Colle, già alle 9 di mattino, è eterogeneo: c’è la forzista Anna Maria Bernini, gli esponenti di Fratelli d’Italia Luca Ciriani e Daniela Santanchè, il tecnico Orazio Schillaci, accompagnato dalla famiglia, e il giornalista Gennaro Sangiuliano. Sono loro i titolari dei dicasteri del governo Meloni ad aver varcato per primi la soglia del Palazzo del Quirinale. Il corteo è proseguito senza soluzione di continuità: la delegazione dei ministri leghisti – giunti quasi in contemporanea -, si è soffermata all’esterno per una foto di gruppo. Sotto il porticato che conduce nelle viscere della residenza del presidente della Repubblica, invece, sono stati Guido Crosetto, Carlo Nordio e Adolfo Urso a farsi fotografare l’uno di fianco all’altro. Giorgia Meloni sarà la prima a prestare giuramento. Dopo di lei, il segretario generale Ugo Zampetti chiamerà al cospetto di Sergio Mattarella i due vicepresidenti del Consiglio, prima Antonio Tajani e a seguire Matteo Salvini, anche se l’investitura ufficiale da vicepremier la riceveranno domani, 23 ottobre, nel primo Consiglio dei ministri del governo Meloni, convocato alle ore 12. Per quanto riguarda il giuramento di quei ministri i cui dicasteri hanno cambiato nome, è verosimile che Zampetti utilizzerà la vecchia nomenclatura: bisognerà fare un decreto apposito per modificare formalmente la terminologia dei ministeri.

