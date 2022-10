No! Questo video di un soldato ucraino disperato non è una messinscena orchestrata per i media occidentali

Le riprese per un video musicale sono state decontestualizzate per sostenere un contesto falso

Circola il video di un soldato ucraino disperato e inginocchiato a terra. Secondo la narrazione proposta tramite i social, si tratterebbe di una messinscena, un fake, utile da fornire ai media occidentali per la propaganda ucraina nel corso dell’invasione russa. La prova sarebbe la presenza di una telecamera professionale visibile nello stesso video, ma la storia è tutt’altra.

Per chi ha fretta

Diversi utenti condividono un video per sostenere che gli ucraini abbiano inscenato un soldato disperato a favore dei media occidentali.

Nel video si vede chiaramente una telecamera professionale.

Il soldato nel video è realmente un attore, ma per una clip musicale della cantante ucraina Anna Khanina.

Il video è stato pubblicato dallo stesso attore noto in Ucraina e in Russia.

Analisi

Il video circola in italiano almeno dal 17 ottobre 2022 via Twitter (in inglese dal 15) con il seguente commento: «Ci sono più attori in ucraina che a Hollywood».

Il video circola anche via Facebook riprendendo il seguente testo ripreso da un account Twitter oggi sospeso:

Libera @VivoLibera 16h Avete presente la scena rilanciata anche dai rotoli di stampaigienica italioti del soldato ucraino che si dispera per la scoperta di alcuni cadaveri? È UN FAKE!! Eccolo recitare (male!) a favor di telecamera il copione ad uso e consumo degli ukretini di tutto l’occidente

Non risulta che tale scena sia stata usata dalla stampa italiana.

L’account TikTok

Il video risulta ripreso da TikTok e precisamente dall’account @user4775478401030, quello appartenente a tale “Piter Smog”. Nell’elenco delle pubblicazioni troviamo il video diffuso poi sui social con la narrazione falsa.

Il suo vero nome è Petro Pavlovich Sherekin (Петро Павлович Шерекин), attore e proprietario di una rete di parrucchieri, come spiegato in un commento a uno dei suoi video.

Una clip musicale

Nel canale Youtube di Petro Pavlovich Sherekin è presente un video, pubblicato il 14 ottobre 2022, dove racconta la sua presenza nella clip musicale della cantante Anna Khanina.

Contattato dalla redazione dei colleghi di Les Observateurs (France24), Petro rivela il nome della canzone: “Lullaby”.

Ecco il video del backstage:

Conclusioni

La clip non è stata ideata per fornire una sceneggiata del “soldato ucraino disperato” a favore della stampa occidentale. Si tratta delle riprese per un video musicale della cantante ucraina Anna Khanina.

